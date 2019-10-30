РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 окт. Специалисты компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») приглашают жителей садовых товариществ, дачных партнерств и коттеджных поселков Домодедова 31 октября с 13:00 до 17:00 на встречу для разъяснения процесса передачи электрических сетей на баланс компании, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«Специалисты компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») организуют 31 октября встречи для представителей СНТ, ДНП и КП, в ходе которых разъяснят упрощенный порядок передачи электрических сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на баланс компании», - говорится в сообщении.

Среди основных целей процесса - снижение аварийности в распределительной сети за счет проведения плановых системных ремонтных работ и реконструкции.

Садоводам расскажут о смягчении требований к процессу передачи сетей на баланс электросетевой компании и об обязательных условиях передачи. Среди последних остались: наличие соответствующей заявки, которую можно подать либо через личный кабинет на сайте, либо в одном из клиентских офисов компании; одобрение передачи сетей со стороны других членов СНТ и КП; корректно работающий прибор учета любой модификации; технологическое присоединение к ПАО «МОЭСК»; подтвержденное право собственности на участок или дом; реестры фактически запитанных потребителей, отсутствие ограничений по доступу к объектам электросетевого хозяйства.

После принятия СНТ и КП на баланс электросетевой компании оперативно-технологическое, ремонтное обслуживание энергообъектов возьмут на себя специалисты компании «Россети Московский регион». Кроме того, после передачи сетей каждый владелец участка в СНТ будет платить только за свое электричество согласно трафику. Электрохозяйство и отключение неплательщиков останется за энергетиками.

За 2019 год поступило 325 заявлений о безвозмездном принятии на баланс, в зону ответственности энергетиков южного филиала компании перешло свыше 170 объединений садоводов.

Встреча пройдет в микрорайоне Белые Столбы города Домодедово по адресу: улица Авенариуса, дом 10 (Домодедовский район электрических сетей). Также информация размещена на сайте «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК»): https://www.moesk.ru/client/peredacha/.