РИАМО - 30 окт. Футбольный турнир среди артистических команд «Арт-футбол-Россия 2019» состоится в манеже «Спартак» 3-4 ноября, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

«Турнир интересен, несмотря на то, что он проходит лишь второй раз. Гала-матч будет проведен - сыграют сборная турнира со сборной вратарей. Команды будут необычные. Возможно, будут представители нашей гандбольной сборной. Команда будет полностью укомплектована, и даже будут замены. Каждый из вратарей сыграет в воротах. Вратари не будут переодеваться, а будут передавать знаменитую кепку Льва Яшина», - сказал Сучков.

По его словам, участие в турнире примут 16 команд, 12 из которых являются представителями регионов. Среди них команды из Москвы, Воронежской области, Нижегородской области, Омской области, Свердловской области, республики Мордовии и многих других.

«Четвертого числа пройдет гала-матч. Мы приглашаем множество политиков, звезд эстрады, спортивных деятелей. 4 числа в «Градский Холл» состоится гала-концерт», — добавил Сучков.