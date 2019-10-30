РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 окт. В Королеве обсудят долги населения за ЖКУ на заседании 1 ноября, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Заседание состоится в 14:30 в конференц-зале ДиКЦ «Костино».

«Первого ноября состоится четвертое заседание рабочей группы координационного совета по вопросам снижения задолженности населения и организаций за услуги ЖКХ. В ходе общественного обсуждения рассмотрят тему динамики дебиторской задолженности населения за коммунальные ресурсы в разрезе управляющих компаний за 2017-2019 годы», - говорится в сообщении.

Также будут рассмотрены случаи выселения граждан из жилого помещения за задолженность по ЖКУ и неравные условия сторон при заключении индивидуального договора на водоотведение.