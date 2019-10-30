РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. Полицейские проводят проверку в отношении двух совершеннолетних местных жительниц, которые украли металлическую фигуру футболиста Артема Дзюбы в микрорайоне Кузнечики, назначена экспертиза стоимости фигуры, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Подольск.

Две нетрезвые девушки 28 октября вырвали и унесли с собой металлическую фигуру Дзюбы в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Смирнова, 11. Этот момент попал на видео.

«Уголовное дело еще не возбуждено, на данный момент проводится проверка, ожидают ответ экспертов по оценке стоимости фигуры», - сказала собеседник агентства.

На допросе девушки признались, что взяли фигуру для того, чтобы им было не так одиноко, и вообще они сначала думали, что это Гуф.