РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Почти 400 сотрудников устроились в лечебные учреждения подмосковного Красногорска с начала нынешнего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В медучреждения Красногорска трудоустроено 385 новых сотрудников. В округе продолжается системная работа по привлечению медицинского персонала. С начала года на работу в поликлиники и больницы пришли специалисты, в том числе из ведущих московских клиник: Морозовской детской городской клинической больницы, Первого МГМУ имени Сеченова и других», - говорится в сообщении.

По наиболее востребованным специальностям, таким как терапевты, отоларингологи и офтальмологи, привлечено 29 врачей. В отделение нейрохирургии КГБ №1 на работу устроились пять врачей-нейрохирургов.

«В Красногорской городской больнице №1 укомплектованность врачами составляет 69%, медперсоналом среднего звена – 63%, в КГБ №2 эти показатели равны 75,9 % и 74,5 % соответственно», - добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 10 красногорских врачей в 2019 году стали обладателями сертификатов по областной программе «Соципотека», еще 48 медработников получают компенсации из бюджета округа за найм жилья.

Также ведется активное взаимодействие с Красногорским медучилищем для прохождения студентами практики с последующим трудоустройством, в том числе и в будущей детской клинической больнице.