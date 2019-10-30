РИАМО - 30 окт. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на ноябрь, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Консультации проведут 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 ноября с 10 до 14 часов. Прием проведут по адресу: Москва, Садовая-Триумфальная улица, дом 10/13, строение 2.

Записаться на консультацию можно по телефону 8 (498) 602-31-13.

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