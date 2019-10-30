РИАМО - 30 окт. Сотрудники Мосприроды заметили в Серебряном бору редкую для Москвы птицу – малого пестрого дятла, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Малый пестрый дятел не занесен в Красную книгу Москвы, только в ее приложение – надзорный список. Это значит, что вид нуждается в постоянном контроле и наблюдении. Эксперты заметили в Серебряном бору самку, которая отличается от самца отсутствием красной шапочки на голове.

«Интересной особенностью вида является способность малых пестрых дятлов сделать дупло даже в боковых сучьях деревьев именно благодаря своему небольшому размеру», — говорится в сообщении.

Эти птицы – не перелетные, поэтому их можно встретить в городе зимой, причем нередко в компании стай синиц.

Малый дятел по размеру чуть больше домового воробья, а под хвостом у него нет красных или розовых перьев, в отличии от его более крупных собратьев.

Все виды дятлов играют важную роль в экологии леса, помогая ограничивать распространение заболеваний деревьев. Они питаются вредителями и насекомыми, уничтожающими кору – тлей, гусеницами, короедами и другими.