РИАМО - 30 окт. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» приняли участие во Всероссийской акции «Молитва памяти», приуроченной ко Дню памяти жертв политических репрессий, говорится в сообщении пресс-службы «ВМУ».

Национальный день памяти по погибшим в годы «Большого террора» был установлен в 1991 году решением Верховного Совета РФ.

«Участники акции возложили цветы к Кресту на территории Иерусалимского храма в память о Новомучениках земли Воскресенской. Были оглашены имена 1158 воскресенцев, заключенных в тюрьмы и лагеря, а также расстрелянных на Бутовском полигоне. Среди них и 134 сотрудника химкомбината. В том числе трое директоров предприятия, включая первого из них – Изота Семеновича Хомутова», — говорится в сообщении.

Родившийся в крестьянской семье Хомутов, будучи матросом Балтийского флота, принял активное участие в Октябрьской революции, после чего работал директором на разных заводах молодой страны Советов. В 1931 году он возглавлял строительство химкомбината, а затем принимал первые тонны фосфоритной муки. В 1938 году его приговорили к расстрелу «за участие в правотроцкистской террористической организации и вредительскую деятельность», а в 1956 году посмертно реабилитировали.

«Репрессии стали тяжелым испытанием для нашей страны, которым нет и не может быть оправданий. В эти страшные годы были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря и лишены жизни сотни тысяч людей, в том числе и сотни сотрудников химкомбината», — отметил заместитель председателя совета депутатов муниципалитета, начальник цеха аммофоса №2 Александр Иванов.

Он добавил, что жертвами стали руководители предприятия и простые рабочие. Все они были несправедливо обвинены в преступлениях, которых не совершали. Химики чтят память об этой скорбной странице истории и преклоняются перед сильным духом тех, кто выдержал испытания страшных лет.