РИАМО - 30 окт. Следователи проверяют информацию СМИ о стрельбе из травматического пистолета в одной из школ на севере Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Из опубликованной информации следует, что подросток одной из школ на севере Москвы пронес на территорию школы травматический пистолет и произвел из него выстрел в пол. Следственными органами <…> проводится доследственная проверка», – сказала собеседник агентства.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила Иванова.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила, что 29 октября в школе на севере Москвы один из учеников открыл стрельбу из травматического пистолета, полиции удалось задержать молодого человека и изъять у него оружие.

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