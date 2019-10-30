РИАМО - 30 окт. Электрики полностью подключили к электросетям новую станцию Московского метрополитена «Юго-Восточная», восемь из 14 станций метро, которые планируются к вводу и завершению строительства в 2019 году, уже подключены к электросетям, сообщается на сайте компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК»).

Всего от высоковольтных питающих центров компании было проложено 4,6 километра кабельных линий 10 киловатт.

«По окончании строительно-монтажных работ выполнен перевод на постоянную схему электроснабжения. По кабельным линиям на станцию метро «Юго-Восточная» осуществляется передача совокупной мощности 6,7 мегаватта», - говорится в сообщении.

Восемь из 14 станций метро, которые планируются к вводу и завершению строительства в 2019 году в Москве, уже подключены к электросетям ПАО «МОЭСК». К ним относится участок Сокольнической линии метро от «Саларьева» до «Столбова» в Новомосковском административном округе, а также четыре станции Некрасовской линии – «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка» и электродепо «Руднево».