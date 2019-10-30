РИАМО - 30 окт. В Большом зале Московской консерватории 7 ноября состоится уникальный концерт в день рождения легендарного скрипача XX века Юлиана Ситковецкого, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«В этом году в концерте примет участие знаменитый скрипач Вадим Репин, а в программе вечера – сочинения П.И. Чайковского, М. Равеля и Э. Грига», — говорится в сообщении.

Ситковецкий – великий скрипач XX века. 7 ноября 2019 года ему могло бы исполниться 94 года. Яркий артист прожил всего 32 года, но его игра навсегда осталась в памяти слушателей. Ситковецкий начал свою карьеру с Всесоюзного конкурса молодых исполнителей, состоявшегося в 1945 году. Победителями этого конкурса, кроме него, также были Святослав Рихтер и Мстислав Ростропович.

Он также побеждал в конкурсах имени Венявского в Польше и имени Королевы Бельгии Елизаветы в Брюсселе, ездил с гастролями по городам Советского Союза и всего мира, играл дуэтом со своей женой, пианисткой Бэллой Давидович.

На своем последнем концерте в 1956 году Ситковецкий исполнил новую редакцию Первого скрипичного концерта Дмитрия Шостаковича, заслужив одобрительный отзыв самого композитора. Менее чем через два года Ситковецкий умер в больнице, не дожив до 33 лет.