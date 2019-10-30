РИАМО - 30 окт. Новый маршрут для беременных начал курсировать в Подмосковье между женской консультацией Лобни и Долгопрудненским роддомом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Будущие мамы, наблюдающиеся в Лобненской женской консультации, получили возможность бесплатно, быстро и безопасно добираться до Долгопрудненского роддома – для прохождения обследований и на врачебные консультации», — говорится в сообщении.

Автобус рассчитан на 20 мест. Женщины могут воспользоваться новым сервисом, например, для того, чтобы получить плановую стационарную помощь, провести физиологическое или оперативное родоразрешение, посетить день открытых дверей, получить консультацию врача.

«Наша задача — не только оказывать высококвалифицированную помощь будущим мамам и следить за здоровьем их малышей, но и организовать комфортное пребывание в родильном доме города Долгопрудный. Беременность - прекрасное время, именно у нас мамочки встречаются со своим маленьким счастьем. И мы делаем все, чтобы эта встреча прошла максимально приятно», - отметила заместитель главного врача по родовспоможению и детству родильного дома города Долгопрудный Елена Швырева.

1 сентября 2019 году в регионе стартовал проект «Стань мамой в Подмосковье». Каждый родившийся в Московской области ребенок получает в подарок набор необходимых в первый год жизни вещей или денежный эквивалент подарка в размере 20 тысяч рублей.