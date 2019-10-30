РИАМО - 30 окт. На стадион «Спартак» в подмосковном Серпухове в связи с проведением работ по сносу трибунных помещений ограничили вход по 5 ноября, в ходе реконструкции на стадионе создадут футбольное игровое поле с подогревом, площадку для пляжного волейбола, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В рамках реконструкции там предусмотрено строительство двухэтажного административно-бытового корпуса с трибунами на 2,5 тысячи мест (в том числе для размещения маломобильных групп населения)», - говорится в сообщении.

В этом корпусе также будут расположены помещения для судей и сопутствующих технических служб, команд-участников игр по футболу и секций, инструкторского и тренерского состава. Предусмотрены медблок, помещения для официальных лиц, административные помещения, зона флеш-интервью.

В рамках реконструкции планируется строительство футбольного игрового поля с подогревом и синтетическим травяным покрытием, площадки для пляжного волейбола размером 26 на 18 метров, мультиспортивных площадок для игр в баскетбол и волейбол, легкоатлетических беговых дорожек, устройство сектора для прыжков в длину и площадок для отдыха.