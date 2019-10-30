РИАМО - 30 окт. Стал известен график приема граждан в приемной правительства Московской области на ноябрь 2019 года, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Приемная правительства Подмосковья находится по адресу: Москва, Садовая-Триумфальная улица, дом 10/13, строение 2.

Пятого ноября с 15:00 граждан примет министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. 6 ноября с 10:00 – председатель комитета по архитектуре по градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, с 15:00 – министр культуры региона Елена Харламова. 7 ноября с 10:00 – министр здравоохранения области Татьяна Мухтасарова, с 15:00 – министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин проведет прием 8 ноября с 13:00. 11 ноября с 10:00 – председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников, с 15:00 – министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина. 12 ноября с 15:00 – министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова. 13 ноября с 10:00 – министр строительного комплекса области Владимир Локтев, с 15:00 – зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина примет граждан 14 ноября с 10:00. 15 ноября с 10:00 прием проведет министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, с 15:00 – начальник Главного управления государственного административно-технического надзора региона Олег Баженов. 18 ноября с 10:00 – председатель комитета по ценам и тарифам области Мария Пичугина, с 15:00 – исполняющая обязанности министра правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Елена Красная.

С 10:00 19 ноября прием проведет замминистра образования региона Елена Михайлова, с 15:00 – зампред правительства Московской области Евгений Хромушин. 20 ноября с 10:00 – министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова. 21 ноября с 10:00 – начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян, с 15:00 – первый зампред правительства области Ольга Забралова и министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Министр имущественных отношений региона Владислав Коган примет жителей 22 ноября с 10:00, а с 15:00 прием проведет зампред правительства Московской области Вадим Хромов. 25 ноября с 15:00 жителей примет начальник Главного управления культурного наследия Подмосковья Валерия Березовская. 26 ноября с 10:00 – замминистра экологии и природопользования региона Вадим Воронцов, с 15:00 – зампред правительства области – руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная и министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

С 10:00 27 ноября граждан примут зампред правительства Московской области Максим Фомин и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, с 15:00 – министр инвестиций и инноваций региона Наталья Егорова. 28 ноября с 10:00 – исполняющий обязанности министра энергетики области Виталий Носов, с 15:00 – зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин. 29 ноября с 10:00 – исполняющий обязанности министра ЖКХ Московской области Антон Велиховский.