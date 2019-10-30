РИАМО - 30 окт. Торговый комплекс (ТК) по реализации сельхозпродукции и детских товаров в Северном Чертанове планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

ТК находится по адресу: улица Чертановская, дом 20-22 (ЮАО, Чертаново Северное). Объект построен за счет инвестора.

«Застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ. По результатам итоговой проверки, которая завершится в начале ноября, застройщику выдадут замечания. После их устранения будет решаться вопрос о вводе торгового центра в эксплуатацию», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Трехэтажный торговый центр площадью свыше 30 тысяч квадратных метров расположен в зоне общественного центра у пересечения улицы Чертановская с улицами Днепропетровская и Сумская. Он построен на месте временного торгового рынка. В его состав войдут магазины по реализации сельскохозяйственной продукции, магазины детских товаров и продуктовые предприятия.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, включая живую изгородь и цветники. Создадут открытую парковку на 110 машин с заездом со стороны Сумского проезда.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства. В торговом центре в Северном Чертанове специалисты центра экспертиз провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.