РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. На железнодорожной станции «Подольск» в среду заработала временная платформа №1, она необходима для демонтажа старой и строительства новой платформы, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«На станции «Подольск» с 30 октября для посадки и высадки пассажиров работает временная деревянная платформа №1 (расположена со стороны Курской улицы). Это необходимо для демонтажа оставшейся части старой и строительства новой платформы №1 в рамках реализации проекта МЦД-2 «Нахабино – Подольск»», - говорится в сообщении.

На станции «Подольск» ОАО «РЖД» проводит реконструкцию железнодорожной инфраструктуры для запуска первого этапа проекта МЦД. Развернуты работы по реконструкции островной платформы №2, строительству нового подземного пешеходного тоннеля, который будет оснащен лифтами и эскалаторами.

Железнодорожники перевели станцию на цифровую систему управления движением поездов, реконструировали путевую инфраструктуру, увеличили количество станционных путей и стрелочных переводов, что позволило построить в междупутье еще одну пассажирскую платформу.