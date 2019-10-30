РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В подмосковном Подольске центры госуслуг «Мои документы» не будут работать 4 ноября в День народного единства, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«4 ноября центры госуслуг «Мои документы» отдыхают и поздравляют с Днем народного единства!» - говорится в сообщении.

Также 2 ноября не будут работать территориально обособленные структурные подразделения по адресам: проспект Ленина, 10; проезд Армейский, 3; улица Багратиона, 21; улица Большая Серпуховская, 40/1; улица Северная, 4/14.