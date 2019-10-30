РИАМО – 30 окт. В среду на заседании Мосгордумы был принят закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год», передает корреспондент РИАМО.

«Вашему вниманию представлен проект закона города Москвы, который предусматривает установление на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в размере 12 578 тысяч рублей, что превышает установленный размер на текущий год на 463 рубля или на 3,7%», - сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Он добавил, что в 2019 году величина выплаты региональной социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в Москве составляет 12 115 рублей.

«Я хочу отметить, что в Москве наблюдается устойчивый рост численности получателей именно региональной социальной доплаты к пенсии до увеличения прожиточного минимума пенсионера. Если в 2012 году их было 7,5 тысяч человек, то в настоящее время уже 63 тысячи московских пенсионеров ее получают», - отметил Филиппов.

Он уточнил, что, по расчетам департамента, в 2020 году численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера увеличится еще на 12 тысяч человек.

«Средства на обеспечение выплаты региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам в городе Москве на 2020 год предусмотрены нашим департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы в проекте закона города Москвы о бюджете на реализацию государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» в объеме 157,4 миллиарда рублей, из которых 4,2 миллиарда предусмотрены на реализацию данного законопроекта в 2020 году», - заявил Филиппов По его словам, дополнительных расходов из бюджета города Москвы не потребуется.