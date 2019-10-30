РИАМО - 30 окт. Трансляцию реставрационных работ на памятнике Минину и Пожарскому планируют запустить в Сети, сообщила журналистам в среду начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова.

«Возможно, что постараемся организовать трансляцию работ, которые будут проводиться. Мы найдем возможность, чтобы каждый, кто заходил на сайт по сбору средств, мог увидеть, как идут работы», – сказала Лемигова.

Она уточнила, что сбор средств продолжается. Уже собрано порядка 16 миллионов рублей, однако сумма работ может увеличиться с названных ранее 46 миллионов рублей.

Памятник Минину и Пожарскому могут открыть после реставрации к концу 2022 года. Работы начнутся в мае 2020 года. Реставрация займет порядка 30 месяцев. Стоимость реставрационных работ оценивается в 46 миллионов рублей.