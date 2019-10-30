РИАМО - 30 окт. В Орехово-Зуеве в акции «Ночь искусств» примут участие воспитанники Детской школы искусств имени Якова Флиера и их педагоги, в программе поэзия, музыкальные номера и небольшой спектакль по пьесе Чехова, сообщается на странице школы в соцсети «ВКонтакте».

«Программа ночи искусств обещает быть яркой и разнообразной: с рассказом о поездке на Кавказ по лермонтовским местам и пленэре в Крыму выступят юные воспитанники художественного отделения школы. Далее для всех желающих пройдет мастер-класс по живописи. Любители поэзии смогут услышать стихи в исполнении мастеров сцены и юных артистов. Веселая 10-минутная пьеса Чехова «Предложение» также никого не оставит равнодушным», — говорится в сообщении.

В программе ночи искусств также выступления юных музыкантов — лауреатов различных конкурсов, фольклорного ансамбля «Задоринка», эстрадного ансамбля, вокалистов разных жанров.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, ночь искусств пройдет 3 ноября с 19:00 до 21:00 по адресу: Орехово-Зуево, улица Якова Флиера, дом №1. Вход свободный.