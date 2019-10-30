РИАМО – 30 окт. В самолете, который должен был лететь рейсом Москва – Тель-Авив, одна из пассажирок устроила дебош, сообщает ТАСС.

«Самолет, который должен был отправиться из Шереметьево в Тель-Авив, не смог вылететь из-за того, что одна пассажирка устроила дебош», – сообщил источник агентства в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

На место инцидента были направлены сотрудники полиции. Причины и подробности инцидента устанавливаются. По имеющимся данным, дебош устроила актриса Лидия Вележева.

Вележева – советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Телезрителям она запомнилась по роли Настасьи Филипповны в сериале «Идиот», в телешоу «Простые истины», а также ролью в картине «Любовь-морковь-2».