РИАМО - 30 окт. Открытие памятника Минину и Пожарскому на Красной площади после восстановительных работ запланировано к концу 2022 года, сообщила журналистам в среду заместитель директора Государственного исторического музея Марина Чистякова.

«К концу 2022 года, когда исторический музей будет отмечать 150-летие, мы рассчитываем, что самый главный памятник предстанет отреставрированным», – сказала Чистякова.

В свою очередь, главный архитектор проекта реставрации Алексей Жданов уточнил, что реставрация займет порядка 30 месяцев.

«Мы оценили время, трудоемкость реставрации. У нас получилось около 30 месяцев. Самый трудоемкий – процесс реставрации скульптурных композиций, на него потребуется 15 месяцев», – заключил Жданов.

Масштабную реставрацию памятника планируют начать в мае 2020 года. Стоимость реставрационных работ составляет 46 миллионов рублей.