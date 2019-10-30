РИАМО - 30 окт. Реставрировать памятник Минину и Пожарскому будут на месте, вывозить его в мастерскую не будут, сообщил журналистам в среду главный архитектор проекта реставрации Алексей Жданов.

«Оценив ситуацию и состояние композиции, мы приняли решение не вывозить на реставрацию памятник. Проводить на территории памятника (будем – ред.) реставрационные работы. Предлагаем над ним установить павильон, создать производственную реставрационную мастерскую», – сказал Жданов.

Он добавил, что памятник снимут с постамента.

«На постаменте реставрировать композицию невозможно, нет доступа. Поэтому необходимо ее переставить на монтажный стол», – уточнил архитектор.

Ранее заместитель директора Государственного исторического музея Марина Чистякова сообщила, что масштабную реставрацию памятника Минину и Пожарскому на Красной площади планируют начать в мае 2020 года.

Стоимость реставрационных работ составляет 46 миллионов рублей. В августе 2018 года Государственный исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Это – первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году.