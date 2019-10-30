РИАМО - 30 окт. Ректор и основатель Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов осудил филолога Гасана Гусейнова, который назвал современный русский язык «убогим и клоачным».

Ранее в Facebook профессор факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов назвал русский язык «убогим и клоачным», а Россию – «порядком одичавшей страной». Неоднозначное высказывание преподавателя вызвало шквал критики в СМИ и соцсетях.

«Преподаватель университета, входя в публичное пространство, должен думать о том, что его поведение в сети отражается на репутации его коллег. Преподаватель сам по себе – в большей или меньшей степени – является публичной фигурой. Все мы имеем право на эмоциональные высказывания, но воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей», – сказал Кузьминов.

По его словам, от преподавателя ожидают серьезно аргументированной позиции, и «нежелательно допускать столько неоднозначных толкований, как получилось в данном случае».