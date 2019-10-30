РИАМО - 30 окт. В ЖК «Саларьево-Парк» в новой Москве возвели здание новой общеобразовательной школы на 1150 мест, в настоящий момент специалисты проводят его проверку, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Гигантская» школа находится по адресу: деревня Саларьево, участки 22/1, 22/4.

«Мосгосстройнадзор начал итоговую проверку объекта, по результатам которой застройщику выдадут замечания. После их устранения и предоставления в комитет необходимого пакета документов будет решаться вопрос о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Завершить работы на объекте планируется в первом квартале 2020 года. После этого здание, которое строит инвестор, будет передано городу. Учиться в нем смогут не только дети из ЖК «Саларьево-Парк», но и из близлежащих деревень и поселков.

«Трех- четрехэтажное здание на 46 классов будет П-образной формы с пристроенным спортивным блоком. В нем предусмотрены зона начальной и старшей школы, помещения свободного творчества, классы изучения технологий, спортивно-оздоровительная группа помещений, зона общего доступа со столовой, медблок, а также административно-хозяйственные помещения», - говорится в сообщении.

Основная входная группа расположится со стороны пешеходного бульвара. На пришкольной территории будет проведено комплексное благоустройство — обустроят удобные пешеходные связи с прилегающей застройкой и систему площадок для уроков на открытом воздухе, а также игр и отдыха.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства. На школе-гиганте в Саларьево проведено семь проверок с участием специалистов Центра экспертиз, которые провели необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил Антосенко.