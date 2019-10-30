РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 окт. В подмосковном Дзержинском 1 ноября состоится концерт, посвященный Дню народного единства, он пройдет в ДК «Энергетик», сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

«1 ноября в 16:00 во Дворце культуры «Энергетик» состоится концерт, посвященный Дню народного единства «Единый дух Россию славит...», - говорится в сообщении.

В концертной программе жители услышат песни на различных языках и увидят танцы разных народов. Мероприятие пройдет по адресу: улица Ленина, дом 3.