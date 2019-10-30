РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В поселке Дубровицы Подольска заделали ямы на Луговой улице после жалобы активистов ТОС «Дубровицы», сообщается в группе «Дубровчане | ТОС Дубровицы | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«По обращению территориального общественного самоуправления «Дубровицы» Подольский комбинат благоустройства произвел местный ремонт автодороги в микрорайоне Дубровицы на улице Луговая», - говорится в сообщении.

Активисты просят жителей сообщать о ямах на дорогах и тротуарах для решения вопросов по их ремонту.