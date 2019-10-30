РИАМО - 30 окт. Масштабную реставрацию памятника Минину и Пожарскому на Красной площади планируют начать в мае 2020 года, сообщила журналистам в среду заместитель директора Государственного исторического музея Марина Чистякова.

«Мы очень надеемся, что в мае 2020 года по осуществлению всех необходимых мероприятий, связанных с согласованием проектной и сметной документации, проведению торгов, мы сможем приступить к реставрации этого уникального памятника», – сказала Чистякова.

Как уточняется в пояснительном материале, специалисты оценили стоимость реставрационных работ в 46 миллионов рублей.

В августе 2018 года Государственный исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Данный памятник – первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Монумент создавался на народные средства. За прошедшие два века памятник не реставрировали. В конце 2018 года в рамках подготовки проекта реставрации начались дополнительные исследования монумента.