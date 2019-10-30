РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 окт. Детскому саду на улице Энергетиков в микрорайоне Северный городского округа Домодедово выдано заключение о соответствии проектной документации, говорится в сообщении в пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«Дошкольное образовательное учреждение площадью 5,1 тысячи квадратных метров рассчитано на 160 мест», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.
В трехэтажном детском саду предусмотрено восемь групп с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы для занятий, служебно-бытовые помещения, пищеблок, медицинские и методические помещения.
На прилегающей территории проведено благоустройство, установлены детские игровые комплексы с теневыми навесами, обустроены места для отдыха, выполнено озеленение.
Застройщиком объекта выступает МАДОУ ДС №7 «МУРАВЕЙ».
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