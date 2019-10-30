РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 окт. В пяти домах Королева жители провели собрание собственников в электронной форме, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Инициатором собраний выступила администрация городского округа.

«Жители пяти домов в городском округе Королев выбрали председателей советов домов на общих собраниях собственников помещений с использованием ЕИАС ЖКХ МО (Единая информационно-аналитическая система ЖКХ Московской области, - ред.). Благодаря удобному сервису электронного голосования явка составила более 60%, что позволило сформировать кворум и принять решения по кандидатурам председателей. При этом сроки проведения общего собрания собственников не превысили двух недель», - говорится в сообщении.

Поскольку все документы, сформированные в процессе проведения собраний, хранятся в базе данных ЕИАС ЖКХ МО, то инициаторам не пришлось передавать протоколы на бумажных носителях в Государственную жилищную инспекцию Московской области, что также является существенным упрощением процедуры проведения общего собрания собственников.

Городской округ Королев был одним из первых, жители которого начали переходить на проведение общих собраний в электронной форме. В настоящее время собственники помещений в 69 домах города уже проводят собрания с использованием системы ЕИАС ЖКХ МО.