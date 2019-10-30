© РИАМО
, Пелагия Тихонова
У магазина «Яндекса» на улице Фрунзе утром в среду выстроилась длинная очередь желающих получить бесплатные колонки.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Выдача колонок «Станция Мини» началась около 10:00. Новую аппаратуру начали выдавать в обмен на старую. Желающих получить технику не напугал холод, ветер и мокрый снег.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Многие просто оставляют принесенную старую технику у входа в магазин и уходят.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Новое устройство может получить только первая тысяча счастливчиков.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: техника, которую москвичи обменивают на колонку "Яндекса".
На фото: очередь у фирменного магазина "Яндекс".
На фото: очередь у фирменного магазина "Яндекс".
На фото: очередь у фирменного магазина "Яндекс".
На фото: очередь у фирменного магазина "Яндекс".
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: люди в очереди у фирменного магазина "Яндекса" в Москве.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: люди в очереди у фирменного магазина "Яндекса" в Москве.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: люди в очереди у фирменного магазина "Яндекса" в Москве.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: люди в очереди у фирменного магазина "Яндекса" в Москве.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: техника, которую москвичи обменивают на колонку "Яндекса".
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: люди в очереди у фирменного магазина "Яндекса" в Москве.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: люди в очереди у фирменного магазина "Яндекса" в Москве.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: техника, которую москвичи обменивают на колонку "Яндекса".
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: люди в очереди у фирменного магазина "Яндекса" в Москве.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: люди в очереди у фирменного магазина "Яндекса" в Москве.
На фото: покупатель в фирменном магазине "Яндекс".
На фото: покупатель в фирменном магазине "Яндекс".
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: обладатели новой колонки "Яндекса".
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