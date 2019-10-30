РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковного Красногорска рекомендуют водителям заменить летнюю резину на зимнюю, сообщается в Instagram-аккаунте ОГИБДД УМВД России по горокругу.

«Сотрудники ГИБДД горокруга Красногорск рекомендуют автомобилистам заменить летнюю резину на зимнюю. Скорость движения выбирать с учетом неблагоприятных погодных условий и заблаговременно снижать ее перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявить в вечерние и ночные часы, когда дороги могут быть покрыты льдом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что осадки и заморозки могут вызвать плохое сцепление колес с дорожным покрытием. В таких погодных условиях тормозной путь автомобиля увеличивается, и машина становится практически неуправляемой.

«Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и исключите резкие маневры!» - заключается в сообщении.