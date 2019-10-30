РИАМО - 30 окт. Юнармейцы из подмосковного Реутова Дарья Буженко и Виктор Руденко стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса и выиграли путевку в детский центр «Артек», говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Победители конкурсного отбора смогут поучаствовать в тематической образовательной программе военно-патриотического лагеря «Юнармеец», которая пройдет в Международном детском центре «Артек». Реутовские юнармейцы показали отличный результат, проявив высокий уровень военно-патриотической подготовки», - говорится в сообщении.

Региональный штаб Московской области «Юнармия» поощрил ребят путевками на 13-ую смену, которая пройдет с 10 по 30 ноября 2019 года.

Администрация городского округа Реутов работает в тесном взаимодействии со всеми общественными организациями и реализует совместные проекты по оказанию всесторонней помощи нуждающимся, поддержке социально значимых инициатив и вовлечению общественников во все сферы жизни города.