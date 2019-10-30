РИАМО - 30 окт. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который из-за любви к женщине совершил в городском округе Егорьевск несколько преступлений за один день – избил соперника и угнал его автомобиль, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

«Сотрудниками Егорьевского отдела вневедомственной охраны была получена информация о том, что в городском округе Егорьевск неизвестный гражданин нанес побои мужчине, после чего скрылся», - говорится в сообщении.

Поехав в предполагаемый район нахождения злоумышленника, росгвардейцы заметили схожий по приметам автомобиль, в котором находился нарушитель. Мужчину доставили в местный отдел полиции. Им оказался 38-летний ранее не судимый житель Раменского городского округа.

Оказалось, что задержанный, заподозрив свою возлюбленную в измене, решил выяснить отношения с предполагаемым соперником. Когда мужчины встретились, между ними завязалась словесная перепалка.

В результате нарушитель не сдержался и нанес несколько ударов в область головы оппонента. Потом он сел в машину потерпевшего, но, проехав около 50-ти метров, врезался в столб линий электропередачи.

Пытаясь скрыться с места преступления, мужчина пересел в свой автомобиль, но уехать далеко ему не удалось благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии.

По данному факту проводится проверка.