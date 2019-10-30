РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Фестиваль дружбы народов проводят в гимназии №2 подмосковного Красногорска в рамках традиционной декады, приуроченной ко Дню народного единства, сообщается на официальном сайте администрации горокруга Красногорск.

В МБОУ «Гимназия № 2» Красногорска в седьмой раз проходит «Декада дружбы народов», приуроченная ко Дню народного единства. Открылась декада дружбы традиционной ярмаркой – родители и дети приготовили национальные блюда, которые продавали в пользу благотворительного фонда.

«Главное событие праздника - фестиваль «Мы многонациональная Россия». Каждый из 39-ти классов гимназии представляет историю, культуру, обычаи и традиции одной национальности. Школьники младших и средних классов исполняют песни, танцы и сказки народов России и соседних государств, старшеклассники – народов мира», - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках декады проходят тематические классные часы, посвященные теме дружбы и толерантности.