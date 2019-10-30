РИАМО - 30 окт. С начала 2019 года по единому читательскому билету горожанам выдано более трех миллионов изданий, наиболее востребованными оказались произведения современных российских авторов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Всего с начала 2019 года по единому читательскому билету москвичам выдано более 2,8 миллиона книг. ЕЧБ уже принимают 313 столичных библиотек из 440. В них горожанам доступно более семи миллионов изданий — научная, профессиональная, художественная литература. Все книги занесены в единую автоматизированную библиотечную информационную систему», — сказал представитель пресс-службы департамента информационных технологий города Москвы.

Среди наиболее популярных произведений есть работы современных российских авторов —романы «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузель Яхиной, «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова и «Призрак Канта» Татьяны Устиновой. Юные москвичи предпочитали читать книги о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг.

«Библиотеки Москвы ежегодно изучают читательские предпочтения горожан. И мы видим, что наш читатель очень внимательно подходит к выбору книги, что москвичи следят за новинками литературного мира, причем как отечественных, так и зарубежных авторов. При этом неизменной популярностью пользуется классическая литература, а также научные и образовательные книги. С появлением единого читательского билета горожанам стало проще и удобнее пользоваться книжными фондами библиотек», — сказал представитель пресс-службы Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры.

Для малышей родители регулярно спрашивают в библиотеках «Кастор печет пирог» шведского автора и иллюстратора Ларса Клинтинга и историю про потерявшегося волка «Верните меня в книжку!», созданную французским писателем Тьерри Робберехтом и художником Грегуаром Мабиром. Из детских книг российских авторов самой читаемой стала сказка в стихах «Полосатый» Анастасии Коваленковой.

Дети от шести до 12 лет тоже охотно читают «Верните меня в книжку!». Кроме того, они часто берут в библиотеках романы о Гарри Поттере. А подростки в возрасте от 12 лет, как правило, выбирают литературу из школьной программы. В список их предпочтений вошли «Петербургские повести» Николая Гоголя, «Уроки французского» Валентина Распутина, «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова и другие произведения классиков.