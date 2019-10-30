РИАМО - 30 окт. Информация в СМИ и социальных сетях о ликвидации столичной городской клинической больницы №40 не соответствует действительности, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Больница №40 работает и продолжит свою работу по адресу: улица Касаткина, дом 7. Более того, стационар расширит свою территорию в связи с присоединением к ней нового медицинского комплекса в Коммунарке», – говорится в сообщении.

Вопрос о закрытии дневного стационара, отделения радиотерапии, консультативно-диагностического отделения, подстанции скорой помощи, донорского пункта не обсуждается, отмечается в материале.

«Отделения работают и продолжат работать на Касаткина, 7. Более того, в дальнейшем получат развитие химио- и лучевая терапия, которые являются важнейшими составляющими лечения онкологических заболеваний, и эти виды лечения пациенты могут получать амбулаторно, в непосредственной близости к месту жительства», – добавляется в сообщении.

В связи с тем, что две трети пациентов больницы №40 – это пациенты онкологического профиля, хирургическая помощь в дальнейшем будет оказываться на новой территории в Коммунарке. Новая клиника оснащена самым современным оборудованием с учетом требований мировых стандартов.

«Подчеркиваем, что онкологические операции проводятся только в плановом режиме, широчайшие технологические возможности в Коммунарке позволят лечить больных онкозаболеваниями на самом высоком уровне, что напрямую влияет на качество и продолжительность их жизни», – заключается в материале.