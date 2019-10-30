В предпоследний день октября Москву накрыли осадки в виде мокрого снега, многие прохожие спасаются от снега под зонтами.

На востоке столицы утром мокрый снег шел вперемешку с дождем. На автомобилях образовался снежный покров, также снег можно увидеть на газонах. Водители первый раз в этом сезоне достали щетки и чистят свои машины от снега. Аналогичная картина наблюдается в Юго-Восточном, Северном и других округах Москвы.

На улице мокро, ветрено и довольно прохладно, но зато красиво. Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями с припорошенных снегом московских и подмосковных улиц.

Хочу снег. Хочу зиму. Хочу большие сугробы в которые можно лечь и лежать там до весны — 🔪🐋сдохнуть💀бы👻🌙 (@Cherry_Snape) October 30, 2019

«Сегодня весь Instagram будет в прекрасных снежных фото. Я делюсь с вами этим прекрасным настроением, снег - это непередаваемые эмоции с детства. Скоро-скоро во всех дворах будут стоять снеговики, будем с детьми играть в снежки - самое чудесное время года», - рассказала пользовательница соцсети.

Как я узнаю что за окном снег? pic.twitter.com/oB0ed6YhKQ — Royal Кусь (@Trenene78) October 30, 2019

Пользователь instagram с ником doktor.8215 решил отказаться работы в пользу создания снеговика.

«С первым снегом! А станет ли эта среда еще и Днем жестянщика, зависит только от вас. Не выезжайте на летней резине, держите дистанцию и будьте очень внимательны на дороге (мы все - и автомобилисты, и пешеходы - отвыкли от зимы)», - сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

В Москве метель и гололёд. Красиво, но эти очереди в травмпункт.... — Снежный Алекс (@AAGladkih) October 30, 2019

По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 10 часов среды местами в городе Москве ожидается отложение (налипание) мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица.

я надеялась на теплый солнечный октябрь, в котором сладко вышагиваешь по красивым листочкам на асфальте с кофеёчком в руках, а не вот эту вот метель в лицо — вишня (@vishnya_st) October 30, 2019

Ещё даже ноябрь не наступил, а на улице уже метель. Москва, перезайди — кайло 🎃 (@AllenWonderland) October 30, 2019