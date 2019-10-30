РИАМО - 30 окт. В 2019 году в Московской области создадут порядка 40 тысяч рабочих мест, на сопровождение различных проектов выделят более 400 миллиардов рублей, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«На этот год на сопровождение проектов выделено более чем 400 миллиардов рублей. Это порядка 40 тысяч рабочих мест. Планируем, что эти проекты будут завершены», – сказал Хромов.

Он добавил, что в этом году введут в эксплуатацию более 60 предприятий и более чем на 80 предприятиях будет произведена модернизация.

«Все покажет конец года, часть проектов традиционно перескакивает на январь-февраль по вводу в эксплуатацию. Но принципиальной разницы нет, рабочие места будут», – добавил Хромов.