РИАМО - 30 окт. Управление Роспотребнадзора по Подмосковью выявило ряд производств небезопасных незамерзающих и низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей, жителей призвали внимательно выбирать незамерзайку, обращая внимание на информацию на этикетке, сообщается на сайте управления.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области в ходе проведенных расследований поступающей информации <…> за период с 2016 года по октябрь 2019 года о <…> стеклоомывающих жидкостях, в которых содержание метанола значительно превышает установленные нормативы и производство которых размещается в Московской области, установлено отсутствие данных предприятий по адресам, указанным на этикетках исследованной <…> продукции», — говорится в сообщении.

Так, содержание метанола превышено в незамерзайках Snowqueen (Мытищи), Nord Stream-25 марки «Вьюга» (Мытищи), низкозамерзающих жидкостях «Эльбрус» (Солнечногорск), Skylux и Wizard (Подольск), Gleidexclusive (Раменский округ), Cristalclear, Icestormglasscleaner, Icestorm (Раменский округ), незамерзайках «Лазурь Марки А» (Коломенский округ), Frost (Раменский округ), SpektraЛимон, Spektrol (Подольск и Пушкино), GLEIDExtrapolar (Балашиха), GleidNanoFormula (Солнечногорск), Aguatex (Солнечногорск), Nordactive (Подольск).

Управление Роспотребнадзора по Подмосковью не может проверить эти предприятия и сделать вывод о соответствии выпущенной продукции гигиеническим нормативам и безопасности ее для здоровья людей при применении.

«Метанол является сильным ядом преимущественно нервного и сердечно-сосудистого действия с выраженными кумулятивными свойствами. Токсичное действие метанола связано с угнетением центральной нервной системы, развитием тяжелого метаболического ацидоза (изменение кислотно-щелочного баланса организма), поражением сетчатки глаза и дистрофией зрительного нерва», — добавляется в сообщении.

Жителям Подмосковья порекомендовали при покупке незамерзайки обращать внимание на наличие сопроводительных документов (свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия), информацию, нанесенную на потребительскую маркировку.

На этикетке должны быть указаны наименование продукции, сведения о производителе, назначение продукции, описание опасности, меры по предупреждению опасности, идентификационные данные партии продукции; масса, объем, срок годности, состав.