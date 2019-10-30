РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Депутаты в подмосковном Красногорске на очередном заседании 31 октября рассмотрят положение о старостах, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Очередное заседание совета депутатов городского округа Красногорск состоится в четверг, 31 октября. Один из пунктов повестки заседания - возмещение старостам расходов на транспорт и связь. Кроме того, окружные депутаты рассмотрят вопрос об утверждении структуры администрации городского округа Красногорск», - говорится в сообщении.

Ранее глава округа Эльмира Хаймурзина встретилась с народными представителями в территориальных управлениях Отрадненское и Ильинское, чтобы обсудить проблемы транспортной доступности, социальной инфраструктуры и другие актуальные вопросы.