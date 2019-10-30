РИАМО - 30 окт. Депутаты Московской городской думы на заседании в среду приняли постановление о повторном назначении Татьяны Потяевой на должность уполномоченного по правам человека в Москве сроком на пять лет, передает корреспондент РИАМО.

«На должность уполномоченного (по правам человека города Москвы – ред.) назначается лицо, являющийся гражданином Российской Федерации, не моложе 30 лет, обладающее безупречной репутацией, имеющее высшее образование, а также познания в области прав самого человека и гражданина в области защиты. <…> В установленные законом сроки была вынесена только одна кандидатура – это сделал мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин. Он внес кандидатуру Татьяны Александровны Потяевой», - сказал депутат Мосгордумы Александр Семенников.

Он отметил, что Потяева в настоящий момент уже исполняет обязанности уполномоченного по правам человека в Москве.

«Еще необходимым условием для рассмотрения кандидатуры на заседании думы является согласование этой кандидатуры у уполномоченного по правам человека по РФ. Такое согласование также получено и было направлено в адрес Московской городской думы», - добавил Семенников.

Он обратил внимание, что уполномоченный по правам человека города Москвы назначается на должность тайным голосованием.

«Многим из действующих депутатов Потяева знакома. Татьяна Александровна была депутатом Московской городской думы, а начала свою профессиональную деятельность как педагог, была директором школы. Она не только сама стала депутатом, но и подготовила депутатов будущих поколений. Также она работала с коллегой Бунимовичом по защите прав человека и детей. Знаю, что с кем-то из депутатов работала в женских правозащитных организациях», - уточнил Семенников.

По его словам, комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам рекомендовала согласовать кандидатуру Татьяны Потяевой на должность уполномоченного по правам человека Москвы.

Депутаты Мосгордумы в результате тайного голосования большинством голосов поддержали ее назначение, после чего Потяева принесла присягу.

В пояснительном материале говорится, что уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет.

«Как и ранее, мы будем работать над каждым из поставленных уполномоченным по правам человека вопросов для того, чтобы находить пути их законодательного решения. С Татьяной Александровной Потяевой готовы продолжить нашу совместную деятельность над совершенствованием правовой базы Москвы и продолжить выступать с законодательными инициативами на федеральном уровне», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что благодаря Потяевой на федеральном уровне поставлен вопрос правового регулирования детских игровых комнат. Мосгордума направила соответствующий законопроект в Госдуму РФ.