РИАМО - 30 окт. Люди, стоявшие в очереди за новой «умной» колонкой, которую «Яндекс» пообещал обменять бесплатно на старую аудиотехнику, постепенно расходятся, передает в среду корреспондент РИАМО.

Акция «Яндекса» по обмену старой аудиотехники на новую умную колонку «Станция Мини» утром в среду спровоцировала появление огромной очереди возле фирменного магазина компании на улице Тимура Фрунзе.

Выдача колонок «Станция Мини» началась около 10:00. Новую аппаратуру начали выдавать в обмен на старую.

Сейчас акция завершилась, основная очередь разошлась. На месте в данный момент находятся порядка 40 человек. Многие просто оставляют принесенную старую технику у входа в магазин и уходят.

Как в свою очередь добавил представитель компании «Яндекс», всем, кому не досталось колонок, предложили промокоды на ее покупку на 500 рублей.

«Замерзшим в очереди людям мы предлагали чай и кофе, чтобы согреться. Всю оставленную технику, в том числе и ту, что лежит на улице, мы соберем и утилизируем с соблюдением всех экологических требований», – отметил собеседник агентства.

В свободной продаже на маркетплейсе «Беру» и в сети «Связной» «Яндекс.Станция Мини» появится 31 октября. Купить колонку можно будет по цене 3990 рублей.

«Яндекс» представил «Яндекс.Станцию Мини» 9 октября. По размерам и весу значительно она меньше предыдущей версии. В ней также установлен голосовой помощник «Алиса».

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