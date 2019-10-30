РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В трех домах подмосковного Подольска в среду временно отключили горячую воду из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в связи с ремонтными работами в среду, 30 октября, с утра и до окончания работ не будет подаваться горячее водоснабжение потребителям в Подольске по следующему адресу: улица 43 Армии, дома №№ 3, 5, 7», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.