РИАМО - 30 окт. РЖД приступило к реконструкции пассажирской инфраструктуры на станции Лесной Городок в Одинцовском городском округе, в ходе работ построят две новые платформы и подземный пешеходный переход с вестибюлем, лифтами и эскалаторами, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Работы пройдут в несколько этапов. В рамках первого демонтируют старую платформу №1 и на ее месте построят новую с навесом на всю длину, который защитит пассажиров от осадков», - говорится в сообщении.

Чтобы пассажиры могли пользоваться пригородными поездами, для них возвели временную деревянную платформу. С 1 ноября у нее станут останавливаться пригородные поезда по направлению из Москвы.

На период работ на участках Москва – Лесной Городок и Внуково – Лесной Городок из расписания выведут несколько электричек. Еще несколько электричек сообщением Москва – платформа Аэропорт (старая платформа) проследуют станцию Лесной Городок без остановки.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

В рамках инвестпрограммы ОАО «РЖД» на Киевском направлении МЖД развернуты масштабные работы по модернизации пассажирской инфраструктуры и строительству дополнительных главных путей на участке Москва – Апрелевка.

Работы по реконструкции пассажирской инфраструктуры развернуты на десяти станциях: Лесной Городок, Внуково, Крекшино, Мичуринец, Кокошкино, Матвеевская, Победа, Переделкино, Сколково и Толстопальцево. Строятся три новых остановочных пункта: Санино, Минская и Аминьевская.