РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В микрорайоне Климовск Подольска вручили подарки двум труженицам тыла, отмечавшим юбилей, от правительства Московской области, сообщается на сайте администрации округа.

Свои юбилеи Зинаида Гребенникова, которой исполнилось 95 лет, и Валентина Акимова, которой исполнилось 90 лет, отмечали 29 октября.

«Именинниц поздравили первый замглавы администрации округа Виктор Чуб, начальник территориального управления микрорайона Климовск Эмиль Акки, депутат совета депутатов Олег Паскарь и начальник Климовского управления социальной защиты населения Ольга Кузнецова. Виновницам торжества были вручены поздравления от президента РФ, памятные подарки от правительства Московской области и администрации Подольска», - говорится в сообщении.

Гребенникова в годы войны работала на авиационном заводе в Башкирии. В дальнейшем она перебралась в Москву, устроилась на работу на завод имени Лихачева. В Климовск переехала к мужу и работала на Климовском штамповочном заводе. Акимова родилась в Климовске. В годы войны работала в колхозе. Затем устроилась на Климовский штамповочный завод, где проработала более 60 лет.