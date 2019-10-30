РИАМО - 30 окт. Групповая работа глав регионов и экспертов в рамках расширенного заседания Государственного совета РФ позволяет изучить самые передовые идеи и представить их президенту РФ Владимиру Путину, такой формат позволяет рассмотреть детали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Светлогорске проходит расширенное заседание президиума Государственного совета РФ на тему «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения». В нем принимает участие Воробьев. Среди вопросов рабочих групп - первичная медико-санитарная помощь, обеспечение кадрами, уменьшение административной нагрузки на медицинских работников, развитие медицинской инфраструктуры, новые медицинские технологии, специализированная медицинская помощь.

«Все самые смелые, передовые идеи здесь звучат. И завтра уже на итоговом заседании, на президиуме Госсовета мы можем их аргументировать нашему президенту. Безусловно, это великолепная возможность, потому что это делается с прямым участием губернаторов и экспертов», - сказал Воробьев.

Он отметил, что такой формат позволяет увидеть детали, понять, как устроена система.