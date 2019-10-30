РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже велосипеда стоимостью более 10 тысяч рублей из подъезда жилого дома, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть второгого отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск с заявлением обратилась 41-летняя местная жительница о том, что неизвестный из подъезда дома на улице Чехова похитил велосипед стоимостью более 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан ранее судимый, безработный 29-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.