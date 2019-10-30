Пассажирский автобус полностью сгорел на Красноказарменной набережной в Москве.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.
Грузовик перевернулся на Волгоградском проспекте в Москве. ВИДЕО>>
|Температура
|-1˚C … +1˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 12 м/с
|Температура
|-1˚C … +1˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|753 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
|Температура
|+0˚C … +2˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|748 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 6 м/с
Пассажирский автобус полностью сгорел на Красноказарменной набережной в Москве.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.
Грузовик перевернулся на Волгоградском проспекте в Москве. ВИДЕО>>
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии