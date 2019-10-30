РИАМО - 30 окт. В доме правительства Московской области в среду прошла встреча руководства региона и местных предпринимателей, на которой обсудили актуальные для бизнесменов вопросы, передает корреспондент РИАМО.

Встречу провел заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Сегодня было 15 новых вопросов – четыре вопроса по подключению инженерных сетей, четыре по земельно-имущественным отношениям, были вопросы по получению разрешения на строительство. Встреча прошла конструктивно, нерешаемых вопросов сегодня не было», – сказал Хромов.

Он добавил, что встреча закончилась раньше обычного, что является хорошим знаком.

«В прошлые разы обычно обсуждали 20 вопросов. Сегодня встречу закончили даже раньше, чем планировали. <...> Это положительный фактор, показывающий то, что системная работа по снятию этих вопросов дает свои плоды», – добавил Хромов.